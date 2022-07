Ostia – Brucia ancora la pineta di Castel Fusano. Dalle ore 17.00 sono tre le squadre dei pompieri, con al seguito 2 autobotti, il carro autoprotettori, ed i volontari della Protezione Civile giunti sul litorale per spegnere il maxi rogo che ha coinvolto una parte del campeggio Country Club, dove si trovano diverse strutture in legno. Sul posto sta lavorando un elicottero e stanno arrivando due Canadair.

“Nella Capitale continua a dilagare l’emergenza incendi, e tra i territori più colpiti vi è ancora una volta il Municipio X. Apprendiamo che è andato a fuoco l’ex Country club di Castel Fusano, torna quindi a preoccupare l’area interessata alla pineta. All’inizio della stagione estiva avevamo già sollecitato il presidente Falconi attraverso un’interrogazione a provvedere per una programmazione antincendi sul territorio, così come il sindaco Gualtieri a potenziare controlli e presidi di vigilanza ad Ostia e nell’entroterra visto che molti incendi sembrano dipanare da mani mosse dall’illegalità diffusa. Ribadiamo, estendendo le nostre preoccupazioni anche al presidente della Regione Lazio Zingaretti, che per tutelare la pineta di Castel Fusano urgono interventi tra cui l’istituzione di una Ztl notturna in via del Lido di Castel Porziano, un presidio fisso della Protezione Civile e l’istituzione di una cabina di regia con i nuclei locali di guardie zoofile volontarie affinché il sito possa essere fruibile per famiglie e sportivi”, il commento degli esponenti della Lega, Monica Picca capogruppo nel Municipio X e Davide Bordoni Responsabile Rapporti istituzionali e attività produttive.

Foto 2 di 2



