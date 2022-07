Fiumicino – La rassegna “Libri…e non solo” si è conclusa con una bellissima serata domenica scorsa ad Ostia: a presentare i loro volumi la scrittrice Anna Chiara Giordani, docente Paolo Baffi di Fiumicino che, come molti altri docenti dell’Istituto è da sempre attiva nella vita culturale del nostro territorio, e il campione europeo di pugilato Emanuele Blandamura.

I libri, rispettivamente “Seconda possibilità” e “Che lotta è la vita”, affrontano entrambi il tema del riscatto attraverso la boxe, e se Blandamura, con l’ausilio del giornalista Dario Torromeo, parla della propria esperienza, il testo della Giordani è dedicato al campione di boxe di Fiumicino, Luciano Sordini e alla sua storia umana e sportiva. Sordini, presente in piazza come ospite d’onore, ha vissuto con commozione le letture interpretate con viva partecipazione dall’attore Armando Puccio. A condurre la serata, con garbo ed eleganza, Francesca Faiella, che ha magistralmente gestito l’occasione di dialogo con due campioni nello sport, ma soprattutto nella vita.

Un serata che Blandamura ha definito “piena di luce”, per approfondire insieme il tema del pugilato quale elemento di rinascita, disciplina e passione, ma soprattutto come uno dei tanti mezzi che può fare della nostra vita un’opera d’arte, qualunque siano le premesse.

Tanta la gente intervenuta che, emozionata, ha salutato i protagonisti con calorosissimi applausi. Saluto finale rivolto alla memoria del regista Paolo Perelli, scomparso da pochi giorni, che di “Seconda possibilità” ha curato il primo allestimento.

Un ringraziamento particolare ad Elisa Palchetti, direttrice artistica della rassegna, che per la serata conclusiva ha voluto sul palco questo esclusivo connubio.

Foto 2 di 2



Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link