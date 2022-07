Lotta, addio a Lucio Caneva: il messaggio della Fijlkam

Ostia – ‘Ci ha lasciati all’età di 61 anni, Lucio Caneva team manager delle nazionali di Lotta e membro del Bureau della United World Wrestling.

Una vita dedicata alla Lotta, sport che lo ha visto giovane atleta nella sua Genova e poi tecnico di una delle Società più vincenti d’Italia, la Pol. Mandraccio, fino al 2017 anno in cui ha lasciato la città ligure assieme alla famiglia per assumere il ruolo di team manager nazionale.

Padre degli atleti della nazionale Dalma e Aron e marito dell’arbitro olimpico Edit Dozsa, ha creato insieme al Vicepresidente di settore Giiovanni Morsiani un gruppo di lavoro coeso ed affiatato che ha portato alla disciplina azzurra grandi risultati con le atlete e gli atleti in tutte le classi d’età, e alla Federazione prestigio internazionale sia con l’inserimento di italiani all’interno delle sue commissioni sia con lo svolgimento di gare internazionali di prestigio nel PalaPellicone: dagli Europei che lo scorso anno hanno visto in argento proprio Dalma, ai Mondiali U17 che prenderanno il via lunedì prossimo passando per le Ranking List seniores.

Lo stesso campione Frank Chamizo è stato accolto in Italia dalla famiglia Caneva e grazie alla loro perseveranza ed all’illimitata fiducia nelle sue capacità, opportunamente supportati dalla FIJLKAM, Frank è riuscito nel suo brillante percorso di atleta azzurro pluripremiato.

Lucio Caneva lascia un grande vuoto nel mondo della lotta, il “suo” mondo.

La Fijlkam si stringe alla famiglia e a quanti gli volevano bene e lo stimavano.

Sarà possibile rivolgere un ultimo saluto a Lucio Caneva domani, sabato 23 luglio, dalle ore 12 alle ore 15,30 presso il PalaPellicone in via di Castel Fusano a Ostia (Roma)’.

(comunicato diffuso dalla Fijlkam)(foto@Fijlkam)

