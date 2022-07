Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’anticiclone africano sta raggiungendo la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e determinerà giornate roventi anche sullo Stivale. Il picco del caldo è atteso tra venerdì e sabato al Centro-Nord, mentre domenica proseguirà al Sud, quando sulle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali si comincerà a perdere qualche grado. E’ atteso infatti il passaggio di alcuni temporali più organizzati nel corso di sabato sull’arco alpino, innescati da una blanda onda depressionaria di origine atlantica, sospinta da aria relativamente più fresca che favorirà un certo ridimensionamento delle temperature fin verso il Centro Italia. Non verrà invece coinvolto il Sud, sempre alle prese con un potente anticiclone africano.

METEO VENERDI’ 22 LUGLIO. In un contesto di prevalente stabilità atmosferica le temperature aumenteranno ancora rispetto alle 24 ore precedenti e si raggiungeranno valori localmente anche di 40°C sulla bassa Val Padana, sulle zone interne delle aree centrali tirreniche e del Tavoliere delle Puglie. Valori leggermente inferiori altrove ma con caldo sempre molto intenso e condizioni afose. Solo sulle Alpi centro-occidentali è attesa la formazione di qualche isolato rovescio o focolaio temporalesco tra il pomeriggio e la sera. Previste massime di 36°C a Torino, Milano, 38°C a Bologna e Foggia, 40°C a Firenze e zero termico sulle Alpi intorno a quota 4400m. In particolare, al Nord: Tempo stabile e soleggiato ovunque salvo locale instabilità con qualche rovescio pomeridiano sulle Alpi. Caldo intenso con temperature in ulteriore rialzo, massime tra 35 e 40. Al Centro: Condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato; qualche innocuo annuvolamento diurno in Appennino. Temperature in lieve rialzo, massime tra 35 e 40. Al Sud: Tempo ben soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche annuvolamento pomeridiano sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 38.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: prosegue ad oltranza l’ondata di caldo anomalo su tutta la penisola e sulle regioni del versate tirrenico, con caldo intenso e assenza di piogge che continuano ad aggravare la situazione dei bacini idrici laziali, toscani ed umbri. Da segnalare soltanto della locale variabilità diurna sui rilievi del frusinate, con rapidi temporali di calore e rovesci. Previsti valori massimi fino a 40°C, specie tra ternano, Valdarno e Valle del Tevere. Caldo intenso anche dopo i tramonto, con valori anche di 27-28°C fino alla mezzanotte. Sensazione di disagio fisico maggiormente accentuata nelle località costiere e metropoli. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Fase anticiclonica duratura ed intensa su Toscana, Umbria e Lazio, con temperature massime molto elevate, specie nell’entroterra. Previste punte di 38-39°C, con locali picchi di 40-41°C tra Valle del Tevere, Ternano e Aretino. Caldo e afa si faranno sentire anche durante le ore serali e in prima nottata con elevata sensazione di disagio fisico e valori termici che potranno non andare al di sotto dei 26-27°C fino alle 22:00.

