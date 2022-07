Fury Bags, la giovane azienda Italiana specializzata nella produzione di borse, zaini e pochette ispirati alla tradizione della pelletteria Italiana, ma in special modo Fiorentina: infatti Fury Bags ha sede a Firenze, città famosa in tutto il mondo per la sua tradizione legata a doppio filo con quello della lavorazione della pelle e del cuoio.

Grazie all’esperienza tramandata da generazioni dai mastri pellettieri Fiorentini, Fury Bags è per chi cerca solo ed esclusivamente la vera anima del prodotto, apprezzando la qualità e le peculiarità della piccola produzione, che da sempre rappresenta il punto di forza dell’artigianato Italiano.

Fury Bags ha un catalogo veramente vasto, adatto per tutti i gusti, e che sicuramente saprà assecondare tutte le vostre richieste in fatto di zaini e borse: da Leonardo, lo zaino Unisex reso unico dalla bellissima intrecciatura frontale, già usata nella Firenze Rinascimentale. Un design elegante, funzionale e creativo, che restituisce una sensazione di assoluta comodità e delicatezza sulla schiena grazie alla fattura classica sul retro, particolarmente liscia e morbida; fino ad arrivare alla borsa Megan, una shopper semi-rigida in vera pelle martellata. É una borsa di carattere, resistente ed al contempo confortevole grazie ai due manici e alla tracolla rimovibile. Le sue forme classiche e squadrate sono arricchite dall’utilizzo di un secondo colore per le cuciture e l’interno, e da un grazioso addobbo floreale. Grazie alla sua linea é adatta a tutti i giorni.

Ma se al posto di zaini e borse, preferite avere un piccolo accessorio della vera tradizione della pelletteria Fiorentina, Fury Bags viene in aiuto con la sezione pochette e portafogli della propria selezione, che offre un’ampia scelta tra tracolle e piccole borsette, come il portafoglio Intrecciato, morbido e dal design classico con forti richiami alla tradizione: l’intreccio infatti è il simbolo della tradizione artigianale del rinascimento fiorentino. Tutti accessori che donano note di vera storicità ad un incontro o alla vita di tutti i giorni.

Per acquistare i prodotti Fury Bags, basta ordinare dal loro e-commerce, pagando con il metodo di pagamento preferito, anche con possibilità di rateizzare in tre comode rate tramite ScalaPay, ed in uno o due giorni si avrà la propria borsa fatta a mano direttamente da Firenze, con possibilità di reso.

