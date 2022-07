Eugene – Ai Mondiali di atletica a Eugene è il momento delle staffette azzurre: tocca alle 4×100 nella notte italiana tra venerdì e sabato e alle 4×400 nella notte successiva.

È stata definita la composizione dei quartetti veloci che affronteranno le batterie nell’ottava giornata iridata a Hayward Field. La 4×100 maschile, oro olimpico in carica, che come noto è priva di Marcell Jacobs, sarà composta da Lorenzo Patta in prima frazione, Filippo Tortu in seconda, Fausto Desalu in terza e Chituru Ali in quarta.

Al via, dunque, ci saranno tre dei protagonisti del trionfo dei Giochi (37.50 record italiano), con Tortu spostato in seconda e l’inserimento di Ali nella frazione conclusiva. Gli azzurri correranno alle 3.14 italiane (le 18.14 del pomeriggio dell’Oregon), nella seconda batteria, in quarta corsia, insieme ai vicecampioni olimpici del Canada e ai quartetti di Giamaica, Francia, Brasile, Sudafrica, Spagna e Danimarca.

La prima batteria, al via alle 3.05, è invece quella che comprende i padroni di casa degli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Cina salita al bronzo olimpico dopo la squalifica dei britannici, e i quartetti di Giappone, Germania, Nigeria, Olanda e Ghana. Il meccanismo di qualificazione per la finale del giorno successivo prevede l’accesso diretto per le prime tre di ogni batteria, più due tempi di ripescaggio. (fidal.it)(foto@Colombo/Fidal)

