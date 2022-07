Nettuno, lavori di rifacimento per la segnaletica orizzontale

Nettuno – “Sono partiti nel quartiere di Sandalo i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Si interverrà sugli attraversamenti pedonali per garantire la sicurezza dei pedoni. Domani i lavori proseguiranno anche nel centro cittadino dove saranno rimessi a nuovo tutti gli attraversamenti pedonali da Piazzale San Francesco a Piazzale San Rocco e la segnaletica relativa alla pista ciclabile” – lo comunica l’Amministrazione comunale di Nettuno.

“Il programma degli interventi proseguirà con l’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale relativamente ai posti riservati per le neomamme, introdotti nell’ultimo aggiornamento del codice della strada, e a quelli per le ricariche elettriche per gli autoveicoli”.

