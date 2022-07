Nuovi nati 2022 a Pomezia: prosegue la consegna del regalo comunale ai bambini 

Pomezia – Prosegue la consegna del dono di benvenuto del Comune di Pomezia ai nuovi nati. Sono 23 i genitori che hanno ricevuto la lettera con i coupon per l’ingresso gratuito presso i Musei cittadini, per il ritiro di un libro nella biblioteca comunale e di un kit nascita in una delle sei farmacie comunali del territorio.

“Nei giorni scorsi ho consegnato personalmente il pacco della farmacia e il libro per bambini a Penelope, nata l’11 giugno – dichiara il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà – Un benvenuto simbolico a tutti i nuovi pometini con il nostro piccolo dono, composto da prodotti farmaceutici utili per i primi mesi di vita, dall’ingresso gratuito nei nostri musei e il buono per un libro perché siamo convinti che sia importante promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita”.

“Dal 13 giugno ai genitori che si recano negli uffici Anagrafe per registrare il proprio figlio viene consegnata la lettera con i coupon – ricorda l’Assessora ai servizi sociali Miriam Delvecchio – per i nati da gennaio a giugno 2022, basta inviare una mail a stato.civile@comune.pomezia.rm.it”.

“Voglio ringraziare le farmacie comunali, la nostra Biblioteca e i nostri musei per avere sposato questa iniziativa che vuole supportare i neo genitori con articoli di prima necessità dopo la nascita, coupon per l’ingresso ai musei e con un piccolo incentivo alla lettura – aggiunge la vice Sindaco con delega alla cultura Simona Morcellini – E’ fondamentale promuoverla fin dai primi anni di vita, perché un buon libro contribuisce in maniera sostanziale alla formazione dei cittadini di domani”

