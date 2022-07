Santa Marinella, riqualificata la “Banzai Beach”: la spiaggia nei pressi di Rio Fiume

Santa Marinella – “Un eccellente lavoro di riqualificazione è stato ultimato in uno dei tratti più belli e suggestivi e anche direi famosa in tutto il mondo del nostro litorale. È stato finalmente sistemato ampliato e ripristinato, anche l’accesso a mare nell’ area demaniale meglio conosciuta come Banzai Beach nei pressi di Rio Fiume. Grazie agli interventi effettuati lo spettacolo che ora si presenta agli occhi dei bagnanti è a dir poco stupefacente”. A dichiararlo in una nota stampa è il sindaco Pietro Tidei.

“Un ampissimo tratto di costa ancora incontaminato in parte ricoperto di ciottoli che si affaccia su uno specchio acqueo in un mare cristallino – spiega il Sindaco – dove, grazie alla particolare formazione dei fondali si forma quella che viene chiamata dagli appassionati di surf che qui hanno il loro regno, la Big Wave, la grande onda, ovvero quella perfetta per essere sfidata con la tavola. Per questo motivo questa spiaggia rappresenta per Santa Marinella anche un punto di forza anche in termini di attrattività turistica ed era doveroso renderla perfettamente fruibile come lo è ora”.

“Si tratta nello specifico solo dell’ultimo di una lunga serie di interventi che, per la prima volta e ricevendo il plauso sia dei residenti che dei villeggianti che ringrazio, sono stati effettuati lungo i 40 circa chilometri di costa comprensoriale – conclude Tidei -. Interventi mai eseguiti prima che hanno valorizzato la nostra cittadina balneare che ora veramente ritengo possa competere con molte altre località famose di villeggiatura e non solo del Lazio Altre opere di restyling intesseranno nei prossimi giorni nuove zone del nostro litorale. Questa è la dimostrazione più evidente e nei fatti, di quanto questa Amministrazione abbia a cuore anche il futuro sviluppo turistico ed economico di questa città, senza mai perdere di vista pero le esigenze della popolazione”.

