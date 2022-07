Fiumicino – “Vogliamo dire grazie a coloro che hanno dato un contributo alla realizzazione del murales sulla spiaggia libera tra Lido del Carabiniere e la Colonia Marina Stella Maris”. È quanto dice Emilio Sciesa, presidente del “Nuovo Comitato Cittadino Focene”.

Il murales, che è dedicato alla tartaruga mediterranea in estinzione conosciuta come caretta caretta, è opera degli artisti “Phzero” Daniele Signore e Simona Gaffi, già noti e apprezzati dai residenti e turisti per il murales della balena e quello dedicato al poeta Galloni, sempre a Focene.

“La preziosa collaborazione con questi artisti – spiega Sciesa – e anche con Francesco Stazi per il murales di Madre Natura, ci ha consentito di realizzare a Focene un progetto di arte pubblica in aree distinte che meritavano maggiore attenzione e cura. Le porzioni di spiaggia libera trovano una loro precisa identità associata all’immagine del murales.

Foto 2 di 2



Determinante il contributo economico fornito da attività commerciali e cittadini che hanno risposto al nostro appello. Per la sensibilità è la generosità mostrata in questa ed altre occasioni. Pertanto ringraziamo: Farmacia di Focene, dottoresa Savino; Bar di Roberto Fieni; Waterfront Beach (Alessandra Carpentieri), Immobiliare Focene (Maria Vanacore); dentista Dr Riccardo Chiodi; Sunset Beach; Ristoramte La Spiaggia (Emiliano Ceccarelli); tabacchi di Laura Cordiani; Dr Giovanni Dequerquis (ozono terapia); Alimentari Maria; B&b Fly and beach (Andrea Mancini). Inoltre ringraziamo il Comune di Fiumicino, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Regione Lazio e il Lido del Carabiniere Focene”.

“Appuntamento al 2 settembre – conclude – con Daniele e Simona in occasione di un evento dedicato sul posto”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link