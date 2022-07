Tennis, all’Atp di Amburgo Musetti è in semifinale

Se Berrettini avanza in semifinale in Svizzera (leggi qui), lo fa anche Lorenzo Musetti ad Amburgo. Nell’Atp 500 in svolgimento in questi giorni in Germania, l’azzurro ha staccato il pass per la gara verso la finale sconfiggendo in due set lo spagnolo Davidovich in due set secchi (6-4 6-3).

Domani alle 15,00 Musetti incontrerà l’argentino Cerundolo.

(foto@Federtennis-Facebook)

