Roma – Otto secoli di storia, accoglienza e bellezza: dopo due anni di restauro sono finalmente state riaperte al pubblico le Corsie Sistine al complesso Monumentale del Santo Spirito in Saxia, l’ospedale più antico d’Europa. Le storiche Corsie vantano 1200 metri quadri di affreschi, il ciborio con i gigli Farnese in foglia d’oro e la tela firmata da Maratta a cui con questo importante intervento è stata restituita una nuova luce.

All’inaugurazione del restauro, presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che ha finanziato i lavori, il sindaco di Roma capitale Roberto Gualtieri, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, i ministri della cultura Dario Franceschini e della salute Roberto Speranza.

di 9 Galleria fotografica Inaugurazione Corsie Sistine del Santo Spirito in Saxia









“La corsia Sistina – racconta la soprintendente speciale di Roma, Daniela Porro – era la corsia storica dell’ospedale voluto nel 1475 da Papa Sisto IV Della Rovere in occasione del Giubileo. E’ una sorta di cappella Sistina degli ospedali storici, sia per l’importanza del suo committente, sia per la straordinaria bellezza dell’apparato decorativo e l’ampiezza del luogo. Questi affreschi ci raccontano proprio la storia degli anni ’70 del ‘400 e le imprese volute dal Papa, dalla costruzione di ponte Sisto alle chiese realizzate in quegli anni”.

“Il presidente Mattarella – aggiunge il direttore generale della Asl Roma 1 Angelo Tanese – ci ha fatto l’onore di firmare il Liber fraternitatis, codice miniato del 1446 che veniva firmato da tutti coloro che entravano a far parte dell’arciconfraternita e diventavano benefattori dell’ospedale”.

Per l’occasione, il complesso dell’Arcispedale verrà valorizzato con un progetto di illuminotecnica, che sarà aperto ai cittadini il 22, 23 e 24 luglio. (Fonte Ansa)

D’Amato: “Le rinnovate Corsie Sistine sono simbolo di rinascita”

“Aver restituito alla città di Roma le rinnovate Corsie Sistine del Santo Spirito dopo due anni di pandemia sono un segnale di rinascita suffragata dalla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – commenta D’Amato -. Questa inaugurazione la dedico a tutti gli operatori e le operatrici sanitarie per l’impegno profuso ogni giorno”.

(Foto – Quirinale Sito Ufficiale)

