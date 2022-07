Bimbo ucciso di botte a Siracusa, la sentenza: ergastolo per la madre e il compagno

Siracusa – E’ ergastolo per la madre e il patrigno del piccolo Evan, il bambino di un anno e mezzo morto per le percosse il 17 agosto del 2020 all’ospedale di Modica (Ragusa). La Corte di Assise di Siracusa ha condannato oggi, 23 luglio 2022, al carcere a vita Letizia, 24 anni, la madre, e Salvatore, 32, il compagno.

L’accusa era di maltrattamenti ed omicidio. I due sono stati condannati anche all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla decadenza della responsabilità genitoriale. (Fonte: Adnkronos)

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.