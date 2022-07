Coronas: “Via Berlinguer? Un problema creato dalla sinistra. Ignorate tutte le nostre richieste di consiglio straordinario”

Fiumicino – “Era il 2 ottobre 2019 quando chiesi un Consiglio straordinario sul problema delle case Erp di via Berlinguer. Dispiace oggi che il comitato inquilini faccia di tutt’erba un fascio, tra maggioranza e opposizione, ma capisco l’esasperazione, la rabbia e la delusione verso la politica che governa questa città. Che però, va detto, è il centrosinistra”. A parlare è il capogruppo di Forza Italia, Alessio Coronas.

“Gli inquilini di via Berlinguer hanno mille ragioni, e noi abbiamo provato a sostenerle. Il 7 novembre 2019 siamo tornati alla carica, con il presidente Mario Baccini che ha sottolineato l’inerzia di questa Amministrazione, dopo che 5 consiglieri di minoranza avevano chiesto – purtroppo ignorati dalla sinistra – un Consiglio straordinario sulla questione.

Ci abbiamo riprovato il 27 febbraio 2020, come si può vedere anche dallo storico dei comunicati che abbiamo fatto sul tema, spiegando le nostre iniziative. Ma al Comune abbiamo trovato un muro di gomma, sempre.

Dunque pur capendo lo sfogo social dei cittadini, non possiamo non ricordare le battaglie fatte, a fronte di un’Amministrazione totalmente sorda e con in mano le chiavi del potere. Se riusciremo a riconquistare il Comune di Fiumicino, questo sarà uno dei punti che affronteremo. Non ci si può affacciare dalle finestre del Comune – conclude Coronas -, guardare compiaciuti un rifacimento di una piazza, e non pensare alle famiglie del palazzo di fronte che stanno per finire in mezzo alla strada”.

