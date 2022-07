Da sabato 23 luglio al via Anzio in Tour 2022

Anzio – Al via, dal 23 luglio, Anzio in Tour 2022: il giovedì, il sabato e la domenica, nei mesi di luglio e agosto, un trenino percorrerà i luoghi più suggestivi della Città di Anzio, dalle Ville Cardinalizie, ai Musei, dalla Riserva naturale di Tor Caldara ai luoghi dell’Antica Antium.

Il giovedì, partenza dal parcheggio “La Piccola”- Viale Mencacci (Anzio), con percorso Villa Sarsina, Villa Adele, Museo Archeologico, Museo dello Sbarco.

Il sabato, partenza da Piazza Lavinia (Lavinio-Anzio) con visita alla Riserva Naturale di Tor Caldara.

La domenica, partenza dal parcheggio “La Piccola”- Viale Mencacci (Anzio), con il percorso Teatro Romano, Vallo Volsco, Cisterne Romane, Villa Imperiale.

Tutti i tour rispettano l’orario 9.00-11.00. Info e prenotazioni 9.00/18.00 – tel: 339.2879158

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Anzio, clicca su questo link