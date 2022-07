Eugene – Il momento dell’esultanza, nello sport, si alterna inevitabilmente a quello della delusione. La staffetta 4×100 maschile azzurra non sfugge purtroppo alla regola, ai Mondiali di atletica a Eugene.

Oro olimpico un anno fa a Tokyo, il quartetto composto da Lorenzo Patta, Filippo Tortu, Fausto Desalu e Chituru Ali (quest’ultimo, con l’ingrato compito di sostituire Marcell Jacobs) si arena nei fondali bassi delle batterie iridate, correndo in un modesto 38.74, decimo tempo assoluto del round che non basta per proseguire nel cammino.

L’assenza di Jacobs non può spiegare da sola la prestazione, ed anche nei cambi, seppure migliorabili, non si rilevano incertezze macroscopiche. La realtà, amara, ma abbastanza oggettiva, è che il testimone azzurro ha viaggiato (ed è passato di mano) più lentamente di quello degli altri. Le frazioni attribuite agli italiani dal sistema di cronometraggio sono di 10.67 (Patta), 9.26 (Tortu), 9.63 (Desalu), 9.18 (Ali). Di buono c’è che la squadra ha la possibilità di un immediato riscatto: appuntamento tra poco più di tre settimane, a Monaco di Baviera, per i Campionati Europei.

Qui, come accaduto per le donne, gli Stati Uniti fanno la voce grossa in batteria, correndo in 37.87 (Coleman, Lyles, Hall, Bracy), davanti alla Francia, seconda con 38.09. Finale alle 4:50 del mattino di domenica. (fidal.it)(foto@Colombo/Fidal)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.