Gran Premio di Francia, la Ferrari di Leclerc è in pole position

La pole position numero sette arriva da Le Castellet. Charles Leclerc prosegue la striscia positiva della Ferrari in questo caldo week end di luglio al Gran Premio di Francia e si prende la prima posizione in griglia per la gara di domani.

Il tempo corso dal francese è di 1:30.872. Immediatamente dietro ci sono Verstappen e Perez. Hamilton è quarto. Carlos Sainz partirà diciannovesimo per la sostituzione della Power Unit.

(foto@ScuderiaFerrari-Twitter)

