Il Comune di Ardea aderisce a “ELoGE Italia”: il questionario per i cittadini

Ardea – Nell’anno 2022, il Comune di Ardea ha aderito al Programma “ELoGE Italia”, promosso dal Consiglio d’Europa e attuato sul territorio nazionale da Aiccre con la collaborazione di ISIG-Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia.

In particolare, si tratta di un programma promosso dal Consiglio d’Europa che premia le amministrazioni locali che raggiungono un elevato livello di Buona Governance democratica, ovvero che applicano i cosiddetti 12 Principi europei nella vita pubblica e nell’operato a livello locale.

Il Comune ha già compiuto un esercizio di autovalutazione e ora si è passati alla Fase 2, ossia alla raccolata dei dati, attraverso appositi questionari, tra i rappresentanti eletti, i dipendenti comunali e i cittadini.

Il breve questionario – che garantisce l’anonimità delle risposte – ha lo scopo di delineare una prospettiva più ampia e dettagliata della Buona Governance locale. I risultati emersi dall’applicazione di questi strumenti saranno esaminati dalla “Piattaforma Nazionale di valutazione”, cioè un comitato di valutazione di esperti identificati da Aiccre, la quale delibererà sull’assegnazione del titolo di eccellenza ELoGE.

Il Marchio sarà assegnato, dunque, ai Comuni che rispecchieranno in maggiore misura i 12 Principi nel loro operato. La cerimonia finale di premiazione si terrà indicativamente a novembre 2022.

“Cosa chiede, dunque, il Comune di Ardea ai propri cittadini? – afferma l’Amministrazione – Esclusivamente di compilare, in forma anonima, un questionario raggiungibile cliccando qui.

Ricordiamo che i dati forniti anonimamente saranno analizzati in forma aggregata nell’ambito del citato Programma ELoGE Italia.

Chiaramente, la risposta di ogni cittadino è di fondamentale importanza per garantire il successo del Programma ELoGE Italia.

Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito web: https://isig.it/it/eloge/”.

LINK AL QUESTIONARIO

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ardea, clicca qui