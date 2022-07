Incidente sulla Roma-Civitavecchia all’altezza di Fregene: un morto e tre feriti, traffico in tilt

Fiumicino – Poco prima delle 13,30, sull’autostrada A92 Roma-Civitavecchia, nel tratto compreso tra Fregene e il bivio con l’Autostrada A91 Roma-Fiumicino in direzione Roma, in un incidente avvenuto al km 3 che ha visto coinvolte quattro autovetture, una persona ha perso la vita e altre tre sono rimaste ferite. Il tratto di autostrada è stato temporaneamente chiuso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione V° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. All’interno del tratto chiuso, si registrano 2 km di coda. Per chi è diretto verso Roma, si consiglia di uscire alla stazione di Torrimpietra e percorrere la strada Statale 1 Aurelia in direzione Roma.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link