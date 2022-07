L’estate è una stagione piena di avvistamenti, probabilmente a causa delle vacanze, del cambiamento di visuale, degli spazi aperti verso i quali rivolgiamo lo sguardo, delle notti vissute con meno televisione. Tra gli avvistamenti che iniziano ad arrivare dai giornali e direttamente ai servizi di ascolto, ce n’è uno che viene dalla nostra regione, più precisamente da Alatri, provincia di Frosinone. È il 19 giugno 2022 alle ore 00:30 circa quando 3 testimoni, su di un monte dove vanno di solito per cercare di osservare ufo (in gergo Skywatch), notarono una luce che si ingrandiva e rimpiccioliva, come un globo luminoso che scompariva e riappariva un poco più spostata. A detta dei testimoni, da questa uscivano ad intermittenza dei lampi o dei raggi, simili a quelli laser.

Senza osservare il filmato che non è stato pubblicato, è ben difficile capire l’origine di questa luce, tantomeno fare delle ipotesi. Però qualcosa dobbiamo dirlo, analizzando la data dell’avvistamento. Il 19 giugno ad Alatri c’è la ricorrenza del Corpus Domini che si festeggia con la famosa infiorata, per la precisione l’infiorata più grande del mondo secondo il Guinness dei Primati, con un tappeto di fiori lungo quasi 1500 metri. Non so con esattezza come si svolgano i festeggiamenti ma considerando che, oltre alla processione con la banda, potrebbero esserci stati anche altre manifestazioni successive e precedenti, come ad esempio fuochi d’artificio o emissione di luci con fari controllati da computer (i famosi fari o laser da discoteca), potremmo giustificare, specialmente per questi ultimi, la visioni di luci dai comportamenti strani. In effetti ci stanno arrivando vari filmati con questi fari, che vengono puntati verso l’alto. Se ci sono delle nubi (e dalle foto di quel giorno su Alatri c’erano piccole nubi), il faro forma un disco luminoso bianco che si muove meccanicamente, oscilla o si scinde, facendo una danza molto impressionante ma chiaramente riconoscibile.

Foto 2 di 2



Non è da poco che le luci di questo tipo vengono scambiate per Ufo. Ricordo chiaramente, già quando ero bambino, l’utilizzo di ‘fotoelettriche’ militari simile a quella del richiamo di Batman, durante manifestazioni come la Fiera di Roma, puntate verso le nuvole a formare dischi luminosi che si muovevano velocissimi con traiettorie astruse e che poi scomparivano dopo evoluzioni che lasciavano le persone letteralmente con il “naso per aria”. Da bambino ingenuo, anch’io pensavo potesse trattarsi di dischi volanti, e la cosa mi emozionava finché poi i miei genitori mi spiegavano la verità, loro che avevano vissuto i bombardamenti su Roma e conoscevano bene le fotoelettriche impiegate durante la difesa antiaerea.

In passato ci sono stati molti avvistamenti riconducibili a questi tipo di fari, che sembra non siano semplici da riconoscere per molti testimoni. Un esempio clamoroso avvenne in provincia di Pavia, nel 1993: i testimoni esterrefatti chiamarono i Carabinieri, arrivarono ben due pattuglie che si misero con loro ad osservare le evoluzioni delle strane luci in cielo, poi successe l’incredibile: una delle forti luci parve abbassarsi velocemente fino a precipitare verso gli osservatori e… i Carabinieri saltarono in macchina e se ne andarono via di corsa! I giornali locali titolarono sui Carabinieri messi in fuga da un’astronave extraterrestre, la stazione locale dei CC smentì precisando che i militi se ne erano semplicemente andati dopo aver capito che le luci erano quelle di una discoteca della zona.

Eppure basterebbe osservare i movimenti delle luci, meccaniche, comandate da servomotori e molto veloci all’apparenza, in quanto ad un piccolo movimento del faro nella sua origine corrisponde un grande movimento sulle nuvole a centinaia o migliaia di metri di altezza.

Ovviamente, non potendo studiare il filmato, non possiamo con certezza capire se la nostra ipotesi sia corretta, ma dai presupposti della festività, non dovremmo essere molto distanti dalla sua comprensione, già solo leggendo la descrizione dell’avvistamento.

* Stefano Innocenti –

Cisu – Centro Italiano Studi Ufologici

