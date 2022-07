I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno eseguito un’attività di controllo nei luoghi della movida di Anzio e Nettuno per garantire un sano divertimento ai tanti giovani che la frequentano e serenità ai residenti. Il bilancio parla di una persona arrestata, 8 denunciate in stato di libertà, 4 giovani segnalati al Prefetto quali assuntori di droghe, 5 patenti ritirate.

A scopo preventivo, lungo le principali arterie sono stati eseguiti posti di controllo e posti di blocco da parte dei carabinieri che hanno portato al ritiro di 5 patenti e a 21 verbali per violazioni del Codice della Strada. L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, per prevenire i fenomeni di mala movida, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Un 28enne di Anzio, trovato in possesso di 128 dosi di crack, 11 di cocaina e oltre 615 euro in contanti è stato arrestato in flagranza perché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio sostanze stupefacenti.

Le persone denunciate: un 32enne di Anzio, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato perché, controllato a bordo del proprio ciclomotore, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico; un altro ragazzo di Anzio di 25 anni è stato denunciato per guida recidiva senza patente; un 65enne di Nettuno, in atto sottoposto a libertà vigilata con obbligo di permanenza in abitazione da ore 21:00 a ore 07:00, è stato denunciato perché non è stato trovato in casa; un 71enne di Aprilia, in atto sottoposto a misura alternativa della detenzione affidamento in prova ai servizi sociali con obbligo di permanenza nel comune di Aprilia, è stato denunciato perché sorpreso a bordo della propria autovettura a Nettuno; un 64enne di Anzio, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, perché trovato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo; un 48enne, un 44enne e una 30enne di Nettuno, poiché controllati alla guida dei propri veicoli con tasso alcolico superiore ai limiti di legge.

Nel corso dei medesimi controlli 4 studenti maggiorenni, controllati nel retro porto di Anzio con modiche quantità di hashish e marijuana sono stati segnalati al Prefetto quali assuntori. Infine, nel corso del servizio di pattugliamento a piedi all’interno del borgo medioevale di Nettuno due ragazzi di 17 anni sono stati sorpresi ad acquistare alcoolici in un locale. La titolare dell’attività è stata multata e per il locale i Carabinieri proporranno più seri provvedimenti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

