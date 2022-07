Montalto, per “Incontri estivi” il libro di monsignor Paglia dedicato agli anziani

Montalto – Giovedì pomeriggio al centro servizi di via Tevere a Montalto marina, in una piazza piena e coinvolgente si è tenuto il primo degli “Incontri Estivi” dedicati alle presentazioni dei libri, organizzato dalla neo nata associazione politico culturale “Insieme – Montalto di Castro e Pescia Romana”.

Mons Vincenzo Paglia ha raccontato della sua ultima opera “L’età da inventare”, dedicata agli anziani e al loro importante ruolo nella comunità.

“Con la nostra associazione – commentano dal direttivo – con Sergio Caci e Giovanni Corona abbiamo presentato e moderato l’evento.

Grazie al Prof. Sebastiano Maffettone per aver interagito con l’autore nella relazione del libro; grazie alla libreria Il Bianconiglio per la collaborazione ed il supporto. Grazie infine ai tanti cittadini che hanno partecipato, al Sindaco e all’Amministrazione comunale per averci concesso il patrocinio ed aver preso parte alla nostra iniziativa.

A presto – concludono – per il secondo appuntamento che si terrà il prossimo 11 agosto a Montalto capoluogo”

