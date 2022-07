Atp di Gstaad, Berrettini si arrende in finale: vince Ruud

Matteo Berrettini si arrende alla grande partita svolta da Casper Ruud in Svizzera e lascia strada all’avversario che vince l’Atp 250 di Gstaad.

Il tennista romano è stato sconfitto in tre set con il punteggio di 4-6, 7-6 (7-4), 6-2: “Non è facile parlare dopo una sconfitta – ha detto Berrettini a margine della gara – complimenti a Casper e al suo team, sta andando fortissimo. Grazie al pubblico per il supporto, mi dispiace per oggi ma sono contento del vostro sostegno”.

Poi prosegue: “Grazie a tutti, Gstaad è uno dei migliori 250 del Tour. Avrei voluto giocare il doppio con mio fratello Jacopo, ma si è infortunato. Magari torniamo l’anno prossimo…E’ molto dura: all’inizio della settimana avevo un po’ combattuto col mio corpo, ma sono contento di quanto fatto”. Ha concluso l’azzurro dopo la premiazione del secondo posto.

(foto@Federtennis-Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.