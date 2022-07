Cerveteri, sorpreso in stazione con 15 dosi di hashish in tasca: arrestato

Cerveteri – Continuano senza sosta nelle notti del weekend i controlli da parte dei militari dell’Arma lungo il litorale nord della Provincia di Roma al fine di contrastare i fenomeni di mala movida e soprattutto per garantire un sano divertimento e garantire un deflusso senza pericoli ai tanti giovani che hanno preso parte ad eventi musicali e serate nei locali sul mare.

Un uomo, romano di 39 anni, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia perché sorpreso alla Stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri con 15 dosi di hashish in tasca e altri 3 chili nella sua abitazione. Sempre a Cerveteri, i Carabinieri hanno sanzionato due uomini sorpresi a vendere abusivamente bevande in strada, in assenza di specifica licenza. Elevate a loro carico sanzioni amministrative pecuniarie per 5.000 Euro cadauno.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cerveteri

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Cerveteri, clicca su questo link