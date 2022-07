In giro per Fiumicino con hashish e bilancino nell’auto: incastrato dal cane poliziotto

Fiumicino – Gli uomini del Commissariato Fiumicino, con l’ausilio di una squadra di cinofili dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico, dei militari della Guardia di Finanza e degli uomini della Polizia Locale hanno controllato 2 attività balneari, 10 persone e 4 autovetture. All’interno di una di queste auto grazie all’infallibile fiuto del “cane poliziotto” venivano rinvenuti 140 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Vista la circostanza è stata effettuata una perquisizione presso l’abitazione del proprietario dell’auto, durante la quale è stato rinvenuto e sequestrato un fucile da caccia calibro 12 di dubbia provenienza. L’uomo è stato poi tratto in arresto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

