Mondiali di atletica, salto triplo: Dallavalle tra i primi quattro al mondo

Eugene – Il podio, e poi gli azzurri ai Mondiali di atletica a Eugene. Uno dopo l’altro, quarto e quinto. Il bronzo mondiale non è lontano per Andrea Dallavalle, quarto al mondo nel salto triplo con 17,25 (-0.2), a sei centimetri dal terzo posto del cinese Zhu Yaming (17,31/-0.8). C’è invece il quinto posto per Emmanuel Ihemeje in grado di saltare 17,17 all’ultimo turno, spinto da +2.6 di vento alle spalle, e quindi di scavalcare lo statunitense Donald Scott (17,14/+0.9).

Nel complesso è una prova corale estremamente positiva per il triplo azzurro a dieci anni dal bronzo olimpico di Fabrizio Donato a Londra e il quarto posto di Daniele Greco. Mai un italiano si era classificato quarto ai Mondiali: al massimo, prima di oggi, la quinta piazza di Paolo Camossi a Siviglia con l’allora record italiano di 17,29. Pur con l’inevitabile dispiacere per una medaglia mai così vicina, Dallavalle sbarca a tutti gli effetti tra i big mondiali dell’hop-step-jump avanzando con decisione rispetto al nono posto delle Olimpiadi di Tokyo: “L’obiettivo era migliorare il piazzamento dei Giochi – le sue parole – è stata una gara molto consistente, mi mangio soltanto un po’ le mani per il secondo salto: lo sentivo molto buono e invece mi sono sbilanciato”.

Il salto più lungo è il primo, il 17,25 che lo proietta al bronzo virtuale, un’ebbrezza che dura appena qualche minuto, fino al 17,31 di Zhu che rimarrà la cifra del terzo posto. Nel frattempo, il portoghese Pedro Pablo Pichardo aveva già azzannato la finale con un sontuoso 17,95 (+0.3), migliore prestazione mondiale del 2022, quaranta centimetri in più del 17,55 di Fabrice Hugues Zango (+1.4) valido per l’argento direzione Burkina Faso. Di fatto, la situazione è cristallizzata fino al termine, con il piacentino allenato da Ennio Buttò che lascia sulla sabbia anche un 17,16, rinuncia al terzo salto, prosegue con 17,12 e chiude con due nulli. Da applausi anche l’idolo di casa Ihemeje, bergamasco, studente all’Università dell’Oregon, che guadagna i tre salti di finale con il 17,03 (+0.5) del secondo turno e poi incrementa all’ultima prova: “Ci ho messo un paio di salti per trovare il ritmo – racconta – Ora testa bassa, continuare a lavorare, e crederci fino in fondo”. (fidal.it)(foto@Colombo/Fidal)

