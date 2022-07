Ostia, armati di bocce di acciaio rubavano dalle auto parcheggiate: denunciata coppia di ladri

Ostia – Gli agenti del Distretto “Lido di Roma”, nel corso delle attività di controllo e prevenzione sulle spiagge del litorale hanno denunciato due giovani di etnia Rom per il porto di oggetti o arnesi atti allo scasso. Nello specifico gli agenti in borghese, fingendosi bagnanti, hanno notato la coppia sospetta che, giunta nei pressi di un parcheggio a bordo di una utilitaria, adocchiava le autovetture parcheggiate. I due sospettati tenuti attentamente sotto osservazione sono stati notati mentre estraevano dal loro borsone delle bocce di acciaio per infrangere i vetri. I poliziotti, prontamente intervenuti, sono riusciti a bloccarli.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link