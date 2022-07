Ostia, cibo scaduto e scarsa pulizia del locale: sequestrati 18 chili di alimenti

Ostia – Gli agenti del X Distretto “Lido di Roma”, del Reparto Prevenzione Crimine Toscana e del Reparto Mobile di Napoli, assieme agli uomini della Guardia di Finanza, nella serata di venerdì, hanno controllato 39 persone, 26 autovetture e 3 locali commerciali.

In uno di esercizi commerciali sono state riscontrate delle irregolarità igienico sanitarie e la presenza di alimenti scaduti. È stato quindi richiesto l’intervento del personale della Asl Roma 3 che ha proceduto all’ispezione dei locali e al sequestro di ben 18 chili di prodotti alimentari.

