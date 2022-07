Papa Francesco: Angelus “volante” e preghiera per i nonni sull’aereo che lo porta in Canada

Città del Vaticano – Questa mattina, sull’aereo che lo porta in Canada, Papa Francesco, come di consueto, si è recato a salutare i giornalisti che lo accompagnano sul volo papale, circa un’ottantina, verso quello che lo stesso Pontefice ha definito un “pellegrinaggio penitenziale” (leggi qui).

E, nonostante il dolore al ginocchio e l’arrivo sull’aereo con la sedia a rotelle, il Pontefice non rinuncia al saluto personale di ogni giornalista presente: “Grazie di questo servizio e anche di questa compagnia: io la vivo come una compagnia… Grazie per il vostro lavoro. Mi piacerebbe salutarvi come sempre. Credo che ce la faccio a girare, possiamo andare”.

Prima di salutare i vaticanisti, Francesco chiede di pregare: “E’ domenica… Io vorrei che oggi… Non c’è l’Angelus, ma facciamolo qui, l’Angelus”. Poi il pensiero va agli anziani, ai nonni e alle nonne, nella Giornata Mondiale a loro dedicata: “Sono coloro che hanno trasmesso la storia, le tradizioni, le abitudini e tante cose – dice a braccio il Santo Padre -. Oggi ci vuole: tornare ai nonni – dirò così come un leitmotiv –, nel senso che i giovani devono avere contatto con i nonni, riprendere da loro, riprendere le radici, non per rimanere lì, no, ma per portarle avanti, come l’albero che prende dalle radici la forza e la porta avanti nei fiori e nei frutti. Sempre ricordo quel poema di Bernárdez: tutto quello che l’albero ha di fiorito gli viene da quello ha di sotterrato, che sono i nonni. E vorrei ricordare anche, come religioso, i vecchi e le vecchie religiosi, i ‘nonni’ della vita consacrata: per favore, non nasconderli, sono la saggezza di una famiglia religiosa; e che i nuovi religiosi e religiose, i novizi, le novizie abbiano contatto con loro: loro ci daranno tutta l’esperienza di vita che ci aiuterà tanto ad andare avanti”.

“Ognuno di noi ha dei nonni e delle nonne, alcuni sono andati, altri sono vivi; ricordiamoli oggi in un modo speciale. Da loro abbiamo ricevuto tante cose, prima di tutto la storia. Grazie!”, conclude il Papa. L’arrivo del volo papale è previsto alle ore 19.20 italiane (le 11.20 in Canada).

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

ilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte