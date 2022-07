Rimedi contro il dolore all’anca: farmaci e consigli per alleviare il dolore

Il dolore all’anca può influenzare i movimenti e le giornate, trasformandosi in un fastidio continuo e acuto.

Se ignorato troppo a lungo e trattato con superficialità, può diventare sempre più forte e continuare a danneggiare l’articolazione.

I moderni farmaci per dolore anca hanno l’obiettivo di placare il fastidio e fermare l’infiammazione, aiutando l’osso a riprendersi dal trauma subito. Abbinati ad una giusta terapia di riabilitazione, possono trasformarsi nella migliore arma a vostra disposizione per combattere il dolore e risolvere definitivamente il problema.

Vediamo insieme come nasce il dolore all’anca e quali sono i farmaci più indicati per poterlo superare. Scopriamo quali sono i consigli dei medici e verso cosa conviene puntare per non commettere errori.

Come nasce il dolore all’anca?

Il dolore all’anca può essere causato da tantissimi fattori diversi.

I traumi e gli infortuni portano ad un dolore istantaneo e acuto, che spesso si irradia fino al ginocchio.

Le patologie osteopatiche degenerative portano al gonfiore e all’arrossamento della zona, che mostra la propria infiammazione e “chiede attenzione”.

Al variare dell’evento scatenante – ciò che ha portato alla nascita del dolore – variano anche i sintomi e la progressione del dolore.

Gli infortuni possono essere risolti con ‘aiuto della terapia fisioterapica e con i farmaci per dolore all’anca. Le patologie reumatiche invece, possono essere affrontate grazie all’azione di farmaci più “potenti” e specifiche infiltrazioni intrarticolari (che aiutano a ridurre il danneggiamento dell’osso).

Scopriamo nel dettaglio quali sono i farmaci più utilizzati e più indicati per combattere il dolore all’anca e quando conviene intervenire.

In questo modo, saprete già cosa aspettarvi e potrete procedere senza più nessun tipo di dubbio o incertezza.

Farmaci per dolore anca

Gli antidolorifici sono la prima scelta tra tutti i farmaci per dolore all’anca. Disponibili anche senza prescrizione (FANS), possono essere recuperati facilmente e sfruttati per sopportare il dolore.

Farmaci come il paracetamolo, l’ibuprofene e l’aspirina, possono aiutare a combattere i primi sintomi del dolore all’anca. Parliamo di farmaci non steroidei, che non portano con sé effetti collaterali pericolosi o allarmanti.

I farmaci steroidei, che il medico consiglia in caso di dolore prolungato e traumi gravi, hanno bisogno di essere prescritti da una figura professionale.

È sempre consigliabile affidarsi ai consigli dei medico, così da evitare scelte troppo affrettate e pericolose.

I farmaci per dolore all’anca possono aiutarvi a superare i traumi e fermare il dolore momentaneo. Tuttavia, sono poco utili contro le patologie croniche.

Nei casi più gravi, i farmaci devono sempre essere accompagnati da una corretta terapia fisioterapica. Il fisioterapista riesce ad alleviare il dolore rinforzando il muscolo ed aiutandolo a ritrovare la propria elasticità, così da minimizzare i danni.

Quando anche la fisioterapia non funziona, l’unica soluzione restante è l’inserimento di una protesi dell’anca. Nei casi di coxartrosi (artrosi dell’anca) la protesi è la sola alternativa a vostra disposizione.

Chiedete sempre un consiglio al medico e al fisioterapista, così da intervenire con cognizione di causa.