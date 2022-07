Roma, turista prova a fare il bagno nella fontana della Barcaccia: bloccato e multato

Roma – Proseguono gli interventi da parte della Polizia Locale per far rispettare le regole poste a salvaguardia dei luoghi e dei monumenti di grande valore storico e artistico- monumentale. Ieri sono stati gli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), in servizio di vigilanza nella zona, ad intervenire, intorno alle 15, per fermare un uomo, intento ad immergere i piedi nella fontana della Barcaccia. Il cittadino, inglese di 42 anni, è stato subito bloccato dalla pattuglia e, una volta terminate le procedure di identificazione, è stato elevato un verbale per un importo di sanzioni superiori a 500 euro unitamente alla misura del Daspo urbano.

