Ardea – Un incendio è divampato alle 15:30 di oggi 25 luglio in via delle Pinete all’altezza di Colle Romito, Ardea. A bruciare sterpaglie, alberi e immondizia proprio a ridosso delle abitazioni private.

Non si conoscono ancora le cause del rogo, che potrebbe essere naturale o doloso. Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i volontari della protezione civile Airone per mettere in sicurezza l’area e le case circostanti insieme ai Vigili del Fuoco con la squadra 23A. Sul posto stanno accorrendo altre associazioni per aiutare nelle operazioni di spegnimento.

Notizia in aggiornamento…

