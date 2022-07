Civitavecchia, scontro tra due auto: coppia di coniugi estratta dalle lamiere

Civitavecchia – Un violento scontro a coinvolto due auto nella mattinata di oggi: i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, circa 09:45 circa, sono intervenuti presso l’incrocio di via Terme di Traiano (nei pressi di Villa Rosy) a causa di un incidente stradale.

Da una delle due vetture coinvolte, i Vigli del Fuoco hanno estratto dalle lamiere due persone che a seguito dell’impatto erano rimaste incastrate all’interno dell’automobile: una coppia di coniugi di circa sessantotto anni di nazionalità italiana, entrambi trasportati presso l’ospedale S. Polo di Civitavecchia. Incolumi gli occupanti dell’altra vettura coinvolta

Le dinamiche dell’incidente sono ancora da accertare. L’area è stata successivamente messo in sicurezza l’area. Sul posto anche il personale sanitario 118 e la Polizia Locale.

