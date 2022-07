Ardea – Luca Vita si dimette dal ruolo di portavoce di Ardea Domani. A renderlo noto è stato lo stesso consigliere attraverso le proprie pagine social.

“È una decisione che avevo già comunicato in diversi incontri negli ultimi mesi – scrive Vita -. Da qualche giorno è iniziata la nuova avventura in consiglio comunale, una nuova fase per me ma anche per il nostro movimento civico. E credo sia necessario lasciare il timone ad una nuova leadership. Per concentrarmi al meglio sul lavoro in consiglio, ma anche per permettere ad Ardea Domani di crescere e di affrontare una tappa nuova e inedita del suo percorso. Con una nuova guida, come è giusto che sia.

Sono convinto che la politica sia servizio. Lo è dentro le istituzioni, lo è anche fuori. È anche per questo che tutti i ruoli che ricopriamo o che saremo chiamati a ricoprire nei prossimi anni non sono mai definitivi, ma sempre “a tempo”. Oggi si chiude il mio tempo come portavoce. Un tempo bello, entusiasmante e creativo, di cui ringrazio tutte le donne e gli uomini che hanno camminato al mio fianco.

Ora ci attende una strada nuova. Non meno faticosa, ma anche (ne sono certo) non meno entusiasmante. Vale per il lavoro che dovremo svolgere in consiglio, ma vale soprattutto – credo – per la ricerca di una linea politica che Ardea Domani dovrà elaborare a partire da un contesto che cambia.

Per fare tutto questo – conclude il consigliere – Ardea Domani ha bisogno oggi di nuovi leader. Donne e uomini innamorati di questa città, nonostante tutto. E disposti a compromettersi per darle un futuro dignitoso. E per far sì che tutti possano sentirsi parte di un destino comune. Inclusivo, sostenibile, materno nella sua capacità di generare”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ardea, clicca qui