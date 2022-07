Previsioni Meteo Italia

SITUAZIONE. Primi segnali di cambiamento: per il momento non sarà un cambiamento sostanziale e soprattutto non riguarderà tutta l’Italia, tuttavia è già qualcosa rispetto alla situazione stagnante dei giorni scorsi. La sconfitta dell’anticiclone africano dal Centro-Nord Europa ad opera delle correnti atlantiche avrà dei risvolti anche sull’Italia. Già in queste ore l’abbassamento di latitudine della linea di instabilità che sta portando dei temporali tra la Svizzera, la Germania e L’Austria coinvolgerà parte delle zone alpine e prealpine poi a inizio settimana e in particolare tra il 25 e il 26 l’estensione di una seconda saccatura atlantica abbraccerà buona parte delle regioni settentrionali portando temporali anche forti e un contenuto calo delle temperature che interesserà anche parte del Centro.

METEO LUNEDI’25 LUGLIO. Al Nord: Cielo poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità serale su Alpi e Prealpi con acquazzoni e temporali in estensione alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 34 e 38 °C. Al Centro: Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti diurni in Appennino e locali rovesci sui rilievi toscani ed abruzzesi. Temperature stabili e caldo intenso, massime tra 36 e 40 °C. Al Sud: Cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nube pomeridiana in Appennino. Temperature in lieve rialzo, massime tra 35 e 39 °C.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: ennesima giornata in compagnia dell’anticiclone africano su Toscana, Umbria e Lazio, con aggravio della pesante condizione siccitosa. Tanto sole salvo qualche nube marittima al mattino specie su coste e alta Toscana, nonché isolati temporali di calore pomeridiani sui crinali dell’Appennino Frusinate e sul Tosco-Emiliano. Caldo intenso, punte vicine ai 38-40°C, molto caldo anche la sera con afa elevata specie lungo le coste. Venti a regime di brezza termica. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Fase anticiclonica duratura ed intensa su Toscana, Umbria e Lazio, con temperature massime molto elevate, specie nell’entroterra. Previste punte di 38-39°C, con locali picchi di 40-41°C tra Valle del Tevere, Ternano e Aretino. Caldo e afa si faranno sentire anche durante le ore serali e in prima nottata con elevata sensazione di disagio fisico e valori termici che potranno ancora assestarsi sui 30-31°C alle ore 21-22. Da segnalare al più sporadici temporali di calore sull’Appennino, specie frusinate e Garfagnana, nonchè nubi marittime mattutine su coste e alta Toscana. Un modesto cambiamento potrebbe intervenire dopo il 26 luglio con qualche temporale e solo parziale smorzamento della canicola.

