Nettuno, scuolabus e servizio mensa: al via le iscrizioni

Nettuno – Sono stati pubblicati gli avvisi per il servizio mensa e per quello del trasporto scolastico nel Comune di Nettuno per l’A.S. 2022/2023. Le richieste di iscrizione al servizio di refezione scolastica andranno effettuate solo ed esclusivamente in modalità online attraverso il portale nettuno.ristonova.it/portale/ entro e non oltre il 15 settembre 2022.

Per l’anno scolastico 2022/2023 tutti coloro che intendono usufruire del servizio di refezione scolastica devono obbligatoriamente presentare la domanda di iscrizione on line anche se il bambino/bambina è già stato iscritto/a negli anni precedenti e/o rientra nella quota massima di contribuzione al pasto.

Per poter effettuare l’iscrizione bisogna essere in regola con i pagamenti degli anni scolastici precedenti ed è necessario effettuare tramite PagoPA il versamento minimo di 20 euro per l’inizio del servizio.

Tutte le informazioni, compre tariffe e avviso completo, sono consultabili al link https://trasparenza.comune.nettuno.roma.it/archivio11… o contattando l’ufficio preposto ai seugenti contatti oppure contattando l’ufficio preposto ai seguenti contatti 0698889327 – ufficio.pubblicaistruzione@comune.nettuno.roma.it

Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico la scadenza delle domande è fissato per il 04 settembre 2022. Le richieste di iscrizione al Trasporto Scolastico andranno effettuate SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in modalità ONLINE attraverso il portale nettuno.ristonova.it/portale/

LINEE E PERCORSI INDICATIVI

LINEA A

Scuole servite: Scuola Primaria e dell’Infanzia “Piscina Cardillo”, Scuola Primaria e dell’Infanzia “Cadolino” Percorso: Via dell’Armellino, Via Cervicione, Via del Pino, Via della Quercia, Via Cervicione, Via Cadolino, Via Nettuno Velletri, Piazzale Kennedy, Via Santa Maria, Via Firenze, Via Lombardia, Via Ponserico, Via dell’Olmo, Via A. Grandi, Via della Liberazione, Via Dante Canducci, Via Scipione Borghese, Via dei Frati, Via Piscina Mozza, Via Mirabella, Via Campoleone, Via Santa Marinella, Via Nettuno Velletri, Via Campo Cerreto, Via Siracusa, Via Nettuno Velletri, Via Tre Cancelli Velletri, Via Arcinazzo, Via Corrado Anticoli, Via Artena, Via Tre Cancelli Piscina, Via Nettuno Velletri, Via Acireale, Via Taormina, Via Acitrezza , Via Taormina, Strada Provinciale 23b, Via Cervicione, Via Armellino, Via delle Campeggiane, Via Campana, Via Sermoneta, Via Maenza, Via Castelforte, Via Capo di Bove, Via Cadolino.

LINEA B

Scuole servite: Scuola Secondaria di 1° Grado “A. Sacchi”, Scuola infanzia “H. C. Andersen”, Scuola Secondaria di 1° Grado “Sangallo”, Scuola infanzia “Loricina”, Scuola Primaria “Salvo D’Acquisto” Percorso: Piscina Cardillo, Via dei Cinque Archi, Via dello Scopone, Via Pomezia, Via Chianciano, Via dello Scopone, Via Ferriere, Via Piscina, Via Affile, Via Campoleone, Via Silvio Spaventa, Via Santa Maria Goretti, Via Santa Marinella, Via Campoleone, Via Mirabella, Via Piscina Mozza, Via Tuscania, Via Rosa Luxemburg, Via Seccia, Via Ugo la Malfa, Via Ponserico, Via Pietro Comastri, Via dell’Olmo, Via Aldo Moro, Via Bachelet, Via Liri, Via Capitan Dante Canducci, Via dell’Olmo, Via della Liberazione, Via Verona, Via E. Visca, Via Santa Maria, Via Lucania, Via Lombardia, Via Scipione Borghese, Via E. Visca.

LINEA C

Scuole servite: Scuola Secondaria di 1° Grado “A. Sacchi”, Scuola primaria “S. M. Goretti”, Scuola Primaria e Infanzia “A. Eufemi” Percorso: Via Tre Cancelli Piscina, Via Canterano, Via Rovito, Via Campoleone, Via Tre Cancelli Piscina, Via S. Paolo, Via Rovito, Via Campoleone, Via Campo Cerreto, Via delle Grugnole, Via degli Abruzzi, Via Teramo, Via Rocca di Mezzo, Via Rocca di Cambio, Via Avezzano, Via Val di Lanzo, Via L’Aquila, Via Valcamonica, Via Acciarella, Via dei Frati, Via Tagliamento, Via Capitan Canducci, Via dell’Olmo, Via Capo Teulada, Via Pietro Antonio Donati, Via A. Grandi, Via Ponserico, Via Scipione Borghese, Via Santa Maria Goretti, Via Santa Marinella, Via Campoleone, Via Campo Cerreto, Via Tre Cancelli Piscina, Via Canterano, Via Rovito, Via Tre Cancelli Piscina.

LINEA D

Scuole servite: Scuola Primaria e dell’Infanzia “Sandalo di Levante” Percorso: Via A. Cipriani, Via Lipari, Via Stromboli, Via Vesuvio, Via Cavallo Morto, Via Lago Maggiore, Via Lago di Como, Stradone Spadellata, Via Lago di Fogliano, Via Lago di Turano, Via A. Meucci, Via Taglio delle Cinque Miglia, Strada Provinciale 105B, Via Arenzano, Via II Stradone Sandalo del Levante, Via Nettunense, Via V Stradone Sandalo del Levante, Via Nettunense, Via Fratelli Bandiera, Via Nettunense, Via III Stradone Sandalo del Levante, Via dell’Armellino, Via IV Stradone Sandalo del Levante.

LINEA E

Scuole servite: Scuola Secondaria di 1° Grado “De Franceschi”, Scuola Secondaria di 1° Grado “E. Visca” Percorso: Via Taglio delle Cinque Miglia, Via Lago di Cecita, Via Lago di Como, Via Lago Maggiore, Via della Spadellata, Vi a Nettunense, Via delle Pantanelle, Via V Stradone Sandalo di Levante, Via Nettunense, Via Arenzano, Via Pallade, Via Savona, Strada Provinciale 105B, Via dell’Armellino, Via della Campana, Via Rinascimento, Via S. Barbara, Via delle Azalee, Via Aspromonte, Via dei Marmi, Via Pocacqua, Via Cervino, Via San Giacomo, Via Romana, Via San Giacomo, Via Monviso, Via delle Azalee, Via S. Barbara, Via dell’Olmata.

LINEA F

Scuole servite: Scuola Secondaria di 1° Grado “De Franceschi”, Scuola primaria “Rodari”, Scuola Primaria e Infanzia “S. Barbara” Percorso: Via Tre Cancelli Piscina (fino altezza Via Taormina), Via Cadolino, Via Nettuno Velletri, Via dell’Arancio, Via Cervicione, Via Spoleto, Via del Ciliegio, Via della Campana, Via Romana antica, Via Sermoneta, Via Terracina, Via dei Censi, Via Nettuno Velletri, Via Colle Vecchio, Via Varco Sabino, Via Paganico, Via Colle Vecchio, Via Nettuno Velletri, Via Santa Maria, Via Firenze, Via Lombardia, Via Santa Maria Goretti, Via Ugo La Malfa, Via Poggiocatino, Via Zucchetti, Via Privrno, Via Fondi, Via Lenola, Via Passo Porretta, Via Passo della Futa, Via Passo del Muraglione, Via Passo Scoffera, Via Passo di Somma, Via Colle Oppio, Via Pocacqua, Via Cervino, Via San Giacomo, Via Monte Rosa, Via Romana, Via Monviso, Via della Azalee, Via Santa Barbara.

LINEA G

Scuole servite: Scuola Secondaria di 1° Grado “De Franceschi”, Scuola Secondaria di 1° Grado “A. Sacchi”, Scuola dell’Infanzia e Primaria “A. Castellani” Percorso: Via Tre Cancelli Piscina, Via Rovito, Via Nettuno Velletri, Via Colle Vecchio, Via Varco Sabino, Via Colle Vecchio, Via degli Zucchetti, Via Poggio Catino, Via della Chiusa, Via dei Tinozzi (Ang Via Pasubio), Via San Giacomo, Via Cervino, Via Pietro Nenni, Via Aspromonte, Via delle Azalee, Via Zaccaria Negroni, Via Rosario Livatino, Via S. Barbara (Ang. Via Callare), Via A. Gramsci, Piazza Mazzini, Via Matteotti, Via Ennio Visca, Via Santa Maria, Via Firenze, Via Lombardia, Via Santa Maria Goretti, Via dei Frati, Via Beato Padre Pio, Via Veroli, (Ang. Via Esperia), Via Dante Canducci, Via dell’Olmo, Via A. Grandi, Via della Liberazione, Via Michelangelo, Via Traunreut, Via G. Cicco, Via Acciarella, Via Capitan Dante Canducci, Via Basento, Via dell’Olmo, Via Pietro Comastri, Via Ponserico, Via Santa Maria Goretti, Via Ugo La Malfa, Via A. Diaz, Via San Giacomo, Via A. Diaz, Via Vittorio Veneto, Via Cavour.

Le suindicate linee potrebbero subire modifiche in corso d’opera, relativamente al numero delle iscrizioni pervenute.

Tutte le informazioni e la modulistica sono reperibili al seguente link https://trasparenza.comune.nettuno.roma.it/archivio11… o contattando l’ufficio preposto ai seugenti contatti 0698889325 – ufficio.trasportoscolastico@comune.nettuno.roma.it

