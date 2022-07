Nuova Florida, parcheggiano l’auto e vanno a cena fuori: la trovano ricoperta di uova

Ardea – Doveva essere una bella serata e invece si è trasformata in attimi di sconforto e paura per una coppia di Ardea. Marito e moglie, rispettivamente di 70 e 65 anni, due sere fa sono andati a cena fuori in un ristorante di Nuova Florida, purtroppo però, il finale non è stato come lo immaginavano.

La coppia ha fermato l’auto nel parcheggio vuoto situato poco prima della rotatoria di fronte al supermercato Gesad e dopo aver parcheggiato su strisce bianche i due signori si sono diretti a piedi verso il ristorante. Tornati al parcheggio, intorno alle 21:30, i coniugi hanno trovato la macchina coperta di albume d’uovo, sul parabrezza, sui vetri dei finestrini e sul lato posteriore.

Proprio nel momento della spiacevole scoperta, il dipendente di un locale di fronte al quale marito e moglie hanno parcheggiato è uscito sbeffeggiando la coppia: “Avete parcheggiato nel posto sbagliato”, ha detto ridendo. Scossi e turbati i due non hanno risposto e sono tornati verso casa.

Non si conosce l’identità di chi ha commesso il gesto, forse si è trattato di uno scherzo da parte di qualche gruppo di giovani, un tentativo di rapina non portato a termine o forse un atto vandalico da parte di qualcuno che voleva il parcheggio tutto per sé. Quello che però può essere constatato è che Ardea di notte non è più un luogo tranquillo, tra vandali, ladri e spacciatori.

Oggi due persone che vanno a a cena fuori rischiano di trovare la propria auto vandalizzata al centro di Nuova Florida, anche se il parcheggio è illuminato e non è neanche notte fonda. La ciliegina sulla torta? un cittadino che, anziché aiutare o rimanere in silenzio, ride della scena proprio davanti alle facce sconvolte di due anziani.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ardea, clicca qui