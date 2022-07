Riapertura delle scuole, Energie per Fiumicino: “Non ci sono più scuse… è ora di intervenire con i depuratori d’aria”

Fiumicino – “Appena scoppiata la pandemia, iniziammo a batterci sulla messa in opera nelle scuole, dei sanificatori d’aria, che avrebbero delle benefiche ricadute sulla salute dei nostri ragazzi e sul tutto il personale scolastico. Portammo all’attenzione dei media i vari studi che avevamo trovato, sia di esponenti politici nazionali, sia dell’Oms che di autorevoli dottori (tra cui il Presidente dei Pediatri, che evidenziava il forte aumento di bronchiti ed altre malattie polmonari non legate al Covid ma collegate al fatto che nelle aule venivano tenute le finestre aperte durante il periodo invernale). Ma da parte della nostra Amministrazione, su questo argomento, solo un rumoroso silenzio.” Così, in una nota stampa, il presidente del Circolo Energie per Fiumicino, Orazio Azzolini.

“Ultimamente – spiega il Presidente- in pompa magna hanno annunciato che le scuole avranno un forte restailing durante la stagione estiva ed, infatti, la chiusura di alcune strutture, ha creato un forte disagio lo scorso mese, mettendo in difficoltà le famiglie del territorio e sollevando una piccola protesta da parte delle stesse. Speriamo vivamente che, in previsione della prossima apertura delle scuole, i nostri ragazzi possano ricevere la sorpresa di avere nelle aule quei depuratori che in tantissimi comuni italiani stanno installando, in modo da poter vivere al meglio l’esperienza scuola, cercando finalmente di riappropriarsi di una normalità che negli ultimi due anni gli è stata negata”.

“Ribadiamo quanto già detto precedentemente, – conclude Azzolini – cambiare idea è sintomo di intelligenza. Facciamo appello, quindi, all’intelligenza del Sindaco e della sua maggioranza: iniziate nel più breve tempo possibile ad installare dei purificatori d’aria nelle scuole del territorio”.

