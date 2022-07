Scauri, grande successo per la terza edizione del “MinturnEat”

Minturno – Si conferma vincente, come dimostrano gli eccellenti risultati della Terza Edizione di “MinturnEat”a Scauri, il binomio enogastronomia di qualità e turismo.

La manifestazione, che si è svolta per tre serate – dal 18 al 20 luglio – al Parco Recillo sul Lungomare di Scauri, ha infatti dimostrato ancora una volta come mettendo in campo le competenze di qualità enogastronomiche di un territorio e una location d’effetto si può attivare una forte attrattività sia di turisti che di cittadini.

Ma “MinturnEat”è soprattutto la prova di quanto strategica ed efficace sia la sinergia tra le imprese per uno sviluppo locale sostenibile. La Manifestazione infatti, rientra nel programma delle attività che, dal 2017, è promosso dal Consorzio Minturno da Scoprire, la Rete d’imprese nata grazie ad un finanziamento regionale, che ha ormai una consolidata capacità progettuale ed organizzativa di eventi per la valorizzazione delle peculiarità territoriali e delle potenzialità delle aziende locali.

Il “Consorzio Minturno da Scoprire”, con il patrocinio di Confcommercio Lazio Sud e del Cat Confcommercio, opera in sinergia con l’Amministrazione Comunale con un obiettivo prioritario: rafforzare le imprese, in coerenza con il territorio e per il suo sviluppo turistico .

“MinturnEat 2022è stato un successo sia in termini di soddisfazione delle imprese che si sono impegnate, in prima persona, sia per l’affluenza di turisti e visitatori da tutto il Golfo” ha dichiarato il Presidente del Consorzio e di Confcommercio Lazio Sud Minturno Scauri Antonio Lungo.

“Anche quest’anno l’affluenza è stata molto significativa; turisti e visitatori hanno potuto assaporare le nostre eccellenze gastronomiche, godere di ben tre serate di musica ed enogastronomia, nello scenario sempre più bello del nostro Lungomare. MinturnEat è un biglietto da visita dell’estate minturnese e continuerà ad esserlo. Un ringraziamento va alle nostre imprese, ai miei colleghi del Direttivo del Consorzio e all’Amministrazione Comunale che ci è sempre vicina”, ha continuato il Presidente Lungo.

“Il Consorzio Minturno da Scoprire ritiene fondamentale una promozione turistica e socio-economica che passi attraverso un forte legale tra le filiere imprenditoriali, l’Amministrazione Comunale e la comunità locale. Il turismo vincente deve avere come attori gli operatori economici ma anche il sistema sociale”, ha dichiarato il Vice Presidente di Confcommercio Lazio Sud Minturno-Scauri Francesco Forte.

Nella serata conclusiva, la Manifestazione ha avuto anche la visita graditissima del Presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina e di Confcommercio Lazio, Giovanni Acampora, nativo di Minturno, che insieme al Direttore Generale di Confcommercio Lazio Salvatore Di Cecca, l’Amministratore di Confcommercio Lazio Sud Vincenzo di Lucia e il Presidente di Confcommercio Lazio Sud Formia Vittorio Piscitelli, non hanno voluto far mancare la loro presenza, esprimendo grande soddisfazione per le grandi capacità organizzative del Consorzio e di Confcommercio Lazio Sud Minturno Scauri.

“Non potevo mancare a questo evento che in ogni edizione si conferma sempre vincente” ha dichiarato il Presidente Acampora. “Un plauso va al Presidente Tonino Lungo, al Vice Francesco Forte, a tutto il Direttivo e, in particolare, alle imprese che si mettono sempre in gioco con entusiasmo e competenza”.

“Siamo certi che il Consorzio Minturno da Scoprire continuerà a crescere grazie al grande lavoro di tutti i consorziati e ai nuovi finanziamenti che la Regione ha messo a bando con la nuova progettualità sul finanziamento alle Reti d’impresa” ha sottolineato il Direttore Di Cecca.

