Abbandono rifiuti, beccati altri 13 incivili ad Ardea. Il Sindaco: “Tolleranza zero per chi sporca”

Ardea – Tempi duri, ad Ardea, per chi sversa rifiuti sulle strade del territorio, pensando di restare impunito. In questi giorni, infatti, sono stati individuati 13 incivili che, incuranti delle conseguenze che i propri gesti possono creare, hanno abbandonato i rifiuti in strada. “Spesso – ha spiegato il sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini – siamo alle prese con degli ‘svuotacantine’ che, dopo aver effettuato il proprio lavoro a Roma, vengono sul nostro territorio e gettano di tutto.

Questi comportamenti sono intollerabili: come Amministrazione ci stiamo impegnando con forza per mettere fine a questi gesti che danneggiano e deturpano il nostro territorio, con evidente aggravio per le casse dell’Ente, costretto a provvedere alle bonifiche delle aree interessate dall’abbandono dei rifiuti. Proprio per individuare chi compie simili gesti – ha aggiunto il Sindaco – stiamo potenziando il sistema di telecamere di videosorveglianza, soprattutto in alcuni siti sensibili”.

Al contempo, il Sindaco ha anche annunciato che, nelle prossime settimane, sarà rimossa anche l’isola ecologica dalla zona del Lido delle Salzare: “Il nostro litorale deve essere decoroso – ha concluso Cremonini -: la scelta di posizionare un’isola ecologica in una zona a ridosso del mare e soggetta anche ad altre problematiche non è stata lungimirante. Non appena saranno pronte le nuove isole ecologiche, quella del piazzale antistante il complesso immobiliare delle Salzare sarà rimossa”.

