Roma - Presentato ufficialmente a Trigoria il nuovo attaccante della Roma. Entusiasti i tifosi giallorossi di Paulo Dybala che ricambia lo stesso affetto, dall’annuncio del suo acquisto: “Sono alla Roma per continuare a vincere – ha detto in conferenza stampa - ma è presto per parlare di scudetto. Mourinho e la società mi hanno dato certezze. Non mi sono sentito tradito dall'Inter”. “La Juve mi ha detto che non facevo parte del progetto – ha proseguito - ma se segno con loro non esulto. Zaniolo? Non posso intromettermi nel suo futuro".

Questa sera alle 21 si svolgerà la presentazione evento all’Eur. Il Colosseo Quadrato farà da sfondo.

LIVE | La conferenza stampa di presentazione di Paulo Dybala https://t.co/NuNeqxk6n4 — AS Roma (@OfficialASRoma) July 26, 2022

💎 L'evento di presentazione di Paulo Dybala sarà trasmesso in diretta sui nostri profili su Twitter, Facebook e YouTube 🔥#ASRoma pic.twitter.com/K95Ho5RR9N — AS Roma (@OfficialASRoma) July 26, 2022

(foto@As Roma Twitter)

