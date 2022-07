È di Filippo Bertoni la prima medaglia italiana agli EYOF (Festival della Gioventù Europea) di Banská Bystrica 2022. Il nuotatore azzurro ha infatti conquistato l’argento nei 400 stile libero battuto di soli tre centesimi dal turco Tolga Temiz oro in 3’52″99. Completa il podio il tedesco Arne Schubert (3’54″21).

Nell’altra finale in vasca di giornata ottavo posto per Alice Bonini nei 400 misti.

Medaglia di bronzo per Matteo Arisi nella 5km di marcia in una gara che ha visto lo spagnolo Monfort andare in fuga lasciando alle sue spalle Arisi a lottare per una medaglia con il tedesco Richardt e l’ucraino Horbachov. Horbachov perde contatto nell’ultimo giro di pista ma al fotofinish ad avere la meglio è il tedesco sull’azzurro.

Esordio amaro per le ragazze della pallavolo che dopo aver vinto il primo set sono state superate per 3a1 dalla Serbia. A Zvolen, cittadina a sud di Banská, netto 3-0 per la selezione maschile contro la Slovacchia.

Supera il primo turno il tennista Andrea de Marchi che batte 6-4 6-3 il belga Ethan Dasset.

Nel badminton una vittoria, contro il ceco Havlicek, e una sconfitta per mano dello svizzero Rimmer per Simone Piccinin. Stessa serie di risultati per Carolin Rauner che, dopo aver superato la georgiana Zumbulidze, è stata sconfitta dall’estone Shapovalova.

Oggi in programma il terzo match dei gironi che andrà a definire il tabellone finale. (coni.it)(foto@ItaliaTeam-Facebook)

