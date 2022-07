Fiumicino, Colonna: “Prosegue la consegna di alimenti per le colonie feline”

Fiumicino – “Prosegue la consegna di alimenti gratuiti per le colonie feline della città“. Lo dichiara l’assessora ai Diritti degli animali Alessandra Colonna.

“Venerdì è stata la terza giornata di consegna – spiega Colonna -. In un solo giorno sono stati distribuiti 540kg di croccantini e circa 100kg di umido“.

“Un servizio possibile anche grazie all’apporto fondamentale della Misericordia di Fiumicino – aggiunge l’assessore -. Voglio ringraziare soprattutto Andrea e Luana, le due volontarie che nonostante il caldo torrido non si sono risparmiate erogando un servizio importantissimo“.

“Martedì i diritti degli animali saranno all’ordine del giorno di una seduta della Commissione consiliare presieduta dal consigliere Fortini – conclude Colonna – e abbiamo in programma un’assemblea per illustrare le iniziative che vogliamo portare avanti nei prossimi mesi. Non appena definiti i dettagli, renderemo note le modalità di partecipazione”.

