Fiumicino, dalla Regione arriva la soluzione per i terreni della Cooperativa Sant’Ippolito

Fiumicino – “Dopo anni riusciamo finalmente a dare soluzione alle problematiche che ricadono sui terreni agricoli della Coooperativa Sant’Ippolito a Fiumicino. Il contratto di affitto, scaduto dal 2012 e mai prolungato a causa di vecchie pastoie burocratiche, è stato rinnovato grazie a un imponente progetto di valorizzazione del patrimonio regionale di interesse pubblico presente a Fiumicino che abbiamo fortemente voluto e sottoscritto. Un risultato fondamentale per un comparto, quello agricolo, che ha fatto la storia del nostro territorio gettando i semi di ciò che siamo e ponendo le basi per quello che oggi rappresenta la nostra città: la più importante dopo la Capitale d’Italia. Era un obiettivo al quale, in Regione, abbiamo lavorato fin dai primi giorni. Sono davvero felice che i risultati siano arrivati e di essere riusciti a dare una risposta concreta a chi ce lo chiedeva”. Così, in una nota, la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

