Fiumicino, Feola e Fata (FdI): “I nostri atleti continuano a stupire ma la città resta priva di strutture sportive”

Fiumicino – “A pochi giorni da un altro grande traguardo per la nostra campionessa Giordana Sorrentino, che si è conquistata l’oro ai Giochi del Mediterraneo, con la quale ci complimentiamo fortemente per aver nuovamente reso tutti noi orgogliosi per il grandissimo risultato, ci troviamo nuovamente a dover ricordare quanto paradossale sia la situazione nella nostra città priva di luoghi di sport e aggregazione per i nostri ragazzi”.

È quanto dichiarano, in una nota, gli esponenti del circolo territoriale Patria e Libertà – 4 Aprile 1992 di Fratelli d’Italia a Fiumicino, Roberto Feola e Patrizia Fata, che aggiungono: “È davvero inconcepibile come le amministrazioni passate non siano mai riuscite a dare una progettualità importante per trasformare Fiumicino in una cittadina che punta fortemente allo sport e ai luoghi di aggregazione. Il simbolo di decadenza, sul quale da anni dedichiamo le nostre battaglie, non può che essere il Palazzetto dello Sport (dedicato ad un’altra grande promessa atletica della nostra città Mirko Fersini), emblema di un fallimento e di degrado dei luoghi sportivi e potenzialmente di aggregazione per i nostri giovani”.

“È triste vedere dei veri talenti realizzarsi fuori dalle mura cittadine o, peggio ancora, avere un’Amministrazione che non riesce a valorizzare nemmeno le piccole strutture e le molte palestre che continuano a lavorare con i giovani del nostro territorio, augurandosi magari un giorno di vedere Fiumicino come simbolo di sport e innovazione”, concludono.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link