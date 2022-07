Il vicensindaco di Pomezia incontra Servidio, il cantautore in finale a Sanremo Rock

Pomezia – Il vicesindaco Simona Morcellini ha incontrato in Aula Consiliare Fabrizio Servidio, cantautore e musicista nato a Pomezia da genitori calabresi.

Autore di testi e musicista, Fabrizio ha collaborato con diversi musicisti di fama nazionale e con l’apprezzamento di noti critici musicali del calibro di Mogol, lo scorso 23 luglio ha vinto le finali regionali Sanremo Rock (sezione Trend), aggiudicandosi l’accesso alle finali nazionali che si terranno a settembre a Sanremo.

“È stato un vero piacere – dichiara la vice Sindaco Simona Morcellini – conoscere da vicino la storia, la determinazione e la musica di Fabrizio, a cui a nome di tutta l’Amministrazione auguro una lunga carriera di successi, a partire proprio dalle prossime finali di Sanremo Rock!”.

