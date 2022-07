Incendio a Santa Marinella, in fumo tre ettari di vegetazione

Santa Marinella – Nella tarda mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti presso il comune Santa Marinella zona Poggio Bella vista, per incendio di sterpi e macchia mediterranea. In fumo tre ettari circa di vegetazione. Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato alle fiamme di raggiungere alcune serre; una abitazione e di espandersi verso la vegetazione circostante. Sul posto anche un modulo fuori strada della Protezione Civile di Santa Marinella.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Santa Marinella, clicca su questo link