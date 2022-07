Latina, al via la kermesse culturale @tNicolosi

Latina – Arte, teatro, musica e tanto altro ancora per l’interessante rassegna cittadina @tNicolosi che comincerà oggi, martedì 26 luglio, nello storico quartiere di Latina.

Due gli appuntamenti a ingresso gratuito che animeranno la caratteristica piazzetta del Nicolosi: alle ore 19.30 l’inaugurazione della mostra fotografica di Paolo Petrignani dal titolo: “In viaggio con National Geographic”.

Un evento da non perdere che si snoderà tra gli scatti che hanno reso celebri molti dei più suggestivi angoli della provincia di Latina nel mondo grazie alla loro pubblicazione sulla prestigiosa rivista internazionale. Petrignani, con il suo obiettivo continua ad emozionare: sono infatti noti tutti i suoi lavori tesi a documentare la provincia pontina ma anche le bellissime spedizioni extraeuropee: dai deserti messicani ai ghiacciai della Patagonia, Islanda e Antartide, alle grotte dell’Asia meridionale. Al Nicolosi i suoi reportage ci porteranno in luoghi fantastici.

Poco prima, alle 18:30 la presentazione del volume “Vita (poco) standard di un consigliere regionale” di Enrico Maria Forte e Mario Michele Pascale, per narrare,da punto di vista, decisamente, privilegiato il racconto politico e la storia di una città: Latina, capoluogo di provincia sospeso tra conservazione e mito fondativo. ll testo non si limita alla narrazione di una realtà politica locale, ma affronta anche le vicende che hanno attraversato la storia del Paese come il “caso Moro”, la nascita del PD, l’impegno dei cattolici in politica e Tangentopoli. Parteciperanno all’incontro oltre agli autori, Marta Leonori, consigliera regionale del Lazio e Mario Mellacina, risk manager della Asl di Latina.

La kermesse culturale e multidisciplinare che animerà il Nicolosi sino al 18 settembre con tanti eventi di qualità tutti ad ingresso gratuito nasce dalla sinergia dii diverse realtà: Teatro Ragazzi, Regione Lazio, ATCL, ATER, Associazione Spazio Culturale Nicolosi, Associazione Lestra, Comitato di Quartiere Nicolosi e dell’associazione Terre Pontine Autentiche.

Per info: https://www.spazioculturalenicolosi.it.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Latina, clicca su questo link