SITUAZIONE. In questa prima parte della settimana al Nord l’anticiclone mostrerà dei segnali di cedimento con il ritorno dei temporali e un ricambio d’aria, mentre al Centro-Sud il caldo africano continuerà ad essere il vero protagonista. La cupola alto-pressoria sarà garanzia di stabilità e tempo soleggiato su gran parte delle regioni. Da segnalare soltanto qualche rovescio, anche a carattere temporalesco, sui rilievi interni. Possibile aumento dell’instabilità nella giornata di mercoledì con un graduale calo termico.

METEO MARTEDI’ 26 LUGLIO: giornata con cielo soleggiato ovunque tutto il giorno. Qualche cumulo tra Appennino Campano e Molisano potrà dar origine a piovaschi o rovesci sparsi nelle ore più calde. Ventilazione prevalentemente a regime di brezze. Mare poco mosso. Caldo intenso, temperature massime fino a 37-38°C. In particolare, al Nord: Variabile con qualche rovescio o temporale tra Liguria, est Lombardia, Nord Est ed Emilia Romagna . Più soleggiato sulle restanti zone. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 31 e 36 °C. Al Centro: Cielo sereno o poco nuvoloso, addensamenti anche compatti con temporali pomeridiani sui rilievi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 34 e 38 °C. Al Sud: Cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche isolata nube pomeridiana in Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 34 e 39 °C.

MARTEDI’: geopotenziali in leggero calo favoriranno un temporaneo allentamento della morsa anticiclonica, seppur il tempo si manterrà in prevalenza soleggiato e il clima sarà ancora molto caldo. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori dell’alta Toscana, associata a brevi spunti temporaleschi più probabili tra massese e Appennino; fenomeni che risulteranno intensi sull’Umbria centro-orientale, con temporali a carattere grandinigeno. Tanto sole altrove. Temperature massime sin verso i 37-39°C nell’entroterra. Venti moderati occidentali. Mare poco mosso, tendente a mosso entro sera.

Fase anticiclonica duratura ed intensa su Toscana, Umbria e Lazio, con temperature massime molto elevate, specie nell’entroterra. Previste punte di 37-38°C, con locali picchi di 39-40°C tra Valle del Tevere, Ternano e Aretino. Caldo e afa si faranno sentire anche durante le ore serali e in prima nottata con elevata sensazione di disagio fisico e valori termici che potranno ancora assestarsi sui 30-31°C alle ore 21-22. Tuttavia, un parziale cedimento dell’anticiclone porterà maggiore instabilità sull’Appennino Tosco-Emiliano, sul Frusinate, e sui settori centro-orientali dell’Umbria. Dunque piogge e temporali contribuiranno a smorzare la canicola, con temperature in lieve calo specie da mercoledì/giovedì ma in un contesto climatico ancora piuttosto caldo in particolare nell’entroterra.

