Nasce il nuovo partito “Vita” coordinato da Sara Cunial: tra i fondatori l’Avvocato Polacco

Nasce all’indomani della crisi di Governo che ha coinvolto il panorama politico italiano nelle ultime ore “Vita”, una nuova realtà politica con a capo Sara Cunial, già parlamentare indipendente. Scende in campo tra i fondatori l’Avvocato Polacco, celeberrimo sui social e sulle tv nazionali per le sue posizioni rispetto ai vaccini anti-covid e all’emergenza povertà in Italia.

“I partecipanti a Vita mobiliteranno tutte le famiglie italiane in tutte le piazze, strade, spiagge nella più grande rivoluzione democratica popolare italiana per poter partecipare ugualmente alla competizione elettorale”. Dichiara l’avvocato Edoardo Polacco, Sentinelle della Costituzione e continua: “La maggior forze popolari che si sono opposte allo stato emergenziale, al green pass obbligatorio, alla sospensione e licenziamento di centinaia di migliaia di lavoratori che si sono opposti alla soppressione dei valori costituzionali, hanno aderito all’appello popolare ed hanno costituito una alleanza elettorale per dare voce a chi vuole nuovi e propri rappresentanti nel Parlamento italiano”.

Vita, il nuovo partito popolare: chi c’è dentro l’alleanza

Tra i fondatori di tale alleanza che prende il nome di “Vita” nel cui simbolo viene rappresentato, appunto, l’albero della Vita, sono presenti Davide Barillari Consigliere Regionale Lazio , Paolo Sensini del No Paura Day, Luca Teodori di 3V, Edoardo Polacco, di Sentinelle della Costituzione-Io sto con l’Avvocato Polacco, Rosario Rocco del Priore de Il Popolo Italiano, Simona Boccuti de Il Popolo delle mamme, Maurizio Martucci di Alleanza Italiana Stop 5G.

L’appello dell’avvocato Polacco ai cittadini per la mobilitazione e la partecipazione attiva

“I fondatori di Vita fanno appello a tutti i cittadini, associazioni, movimenti, gruppi per una grande mobilitazione partecipativa, accogliendo chiunque abbia fino ad oggi lottato democraticamente per il ripristino delle libertà sottratte – Conclude l’avvocato Polacco nella nota per la stampa -. Il Movimento Sentinelle Delle Libertà- io sto Con l’Avvocato Polacco, quale cofondatore del nuovo partito “Vita”, ha messo a disposizione tutte le proprie strutture ed aderenti per partecipare ad una nuova sfida democratica”.

(Il Faro online)

